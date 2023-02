Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall - Haan - 2302097

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 27. Februar 2023, wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Auffahrunfall in Haan leicht verletzt. Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Das war geschehen:

Gegen 16 Uhr befuhr eine 22-jährige Haanerin die Düsseldorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zur Pumpstation" missachtet sie einen sich verkehrsbedingt gebildeten Rückstau und fuhr auf das Heck des vor ihr wartenden Kia Sportage eines 68-jährigen Wuppertalers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 22-jährige Unfallverursacherin als auch der 68-jährige Wuppertaler leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Haanerin zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Wuppertaler gab an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Der Smart war im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Kia blieb trotz eines Heckschadens fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Düsseldorfer Straße von der Einmündung zur Böttinger Straße bis zur Ohligser Straße vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell