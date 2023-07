Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Zwei Pkw kollidieren

Ein missglücktes Wendemanöver führte am Montag zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die L1165 von Beimerstetten in Richtung Breitingen. Im Wald vor dem Breitinger Kreisel fuhr der Mann mit seinem Auto rechts in einen Feldweg, um sein Navigationsgerät zu bedienen. Dabei bemerkte er, dass er in die falsche Richtung unterwegs war. Als der Pkw-Lenker deshalb wendete, übersah er eine 52 Jahre alte Autofahrerin, die die Landstraße ebenfalls in Richtung Breitingen befuhr. Die Frau krachte in die Seite des wendenden Pkw. Zum Glück blieben die Frau und der Mann bei dem Unfall unverletzt. An ihren Autos entstand allerdings ein Schaden von ca. 16.000 Euro.

++++++++++++++++1484535

