Mehrere hundert Meter Elektrokabel entwendeten Unbekannte aus einer Kiesgrube.

Zwischen Freitag und Montag machten sich bislang unbekannte Täter an mehreren Förderbändern in einer Kiesgrube in Äpfingen nahe der B30 zu schaffen. Sie montierten mehrere Starkstromkabel auf einer Länge von über 200 Metern ab. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen auf.

