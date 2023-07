Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Quad entwendet

Mit einem unfallbeschädigten Fahrzeug machte sich ein Unbekannter aus dem Staub.

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 2.00 Uhr wurde der Besitzer eines Quads durch laute Geräusche in der Moltkestraße geweckt. Als er wenig später aus dem Fenster schaute, musste er feststellen, dass sein Quad Marke Kymco fehlte. Ein Unbekannter hatte es entwendet. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen GP-MX 69 angebracht. Es hat einen Wert von ca. 3.000 Euro.

