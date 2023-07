Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Pkw prallt gegen Baum

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein junger Autofahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die L1164 von Herbrechtingen kommend in Richtung Gerstetten. Auf Höhe der Ortumfahrung Dettingen geriet er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Straße ab und landete in einem Graben. Nach ca. 150 Metern prallte der Pkw schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden von ca. 26.600 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße ca. 1 Stunde lang halbseitig gesperrt werden.

++++++++++++++++1485449

