Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Radfahrer gestürzt

Am frühen Montagmorgen suchte die Polizei nach einem vermissten Radfahrer bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr meldeten Angehörige einen 32-Jährigen als vermisst. Daraufhin suchte die Polizei Ulm mit Unterstützung eines Hubschraubers und Rettungshunden nach dem Mann. Den fanden sie gegen 4.15 Uhr an einem Verbindungsweg zwischen Beimerstetten und Hörvelsingen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Da er wohl zu viel getrunken hatte kam er vom Radweg ab, stürzte einen Abhang hinab und blieb im Feld liegen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben. Die soll nun den genauen Alkoholgehalt ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

Hinweis von der Polizei:

Laut Gesetz ist es zwar erlaubt bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunfallen. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren, das sichere Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss wird oft unterschätzt und dann ist es meist zu spät.

