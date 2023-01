POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots) - Am 04.01.23, gegen 23:03 Uhr, wurde im Bereich der Jakob-Schiffer-Straße eine Mülltonne beschädigt. Bislang unbekannte Täter setzten eine Plastikmülltonne, welche an einem Fußweg zwischen der Jakob-Schiffer-Straße und der Fritz-Kircher-Straße an einer Straßenlaterne befestigt war, in Brand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

