In den vergangenen Tagen brachten Unbekannte Fischernetze aus, die bei Bad Buchau zum Fischfang dienten.

Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch zwei Fischernetze in dem kleinen Fluss Kanzach. Die Netze waren unter den zwei Brücken an der Landstraße 270 zwischen Bad Buchau und Moosburg gespannt. Wie der Zeuge gegenüber der Polizei berichtete, sind die Netze wohl seit mehreren Wochen dort ausgelegt. Verantwortliche des ansässigen Fischereivereins holten die Netze im Beisein der Polizei ein. Dabei stellten die Ermittler fest, dass sich ein lebendiger Hecht sowie mehrere verendete Fische in den Netzen verfangen hatten. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Die Netze wurden als Beweismittel einbehalten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

