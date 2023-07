Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/B311 - Auto kommt von der Straße ab

Am Sonntag verletzten sich zwei Frauen, nachdem sie bei Erbach einem Fuchs ausgewichen waren.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Opel auf der Bundesstraße von Erbach in Richtung Ehingen. Ein paar hundert Meter nach Erbach sprang ein Fuchs auf die Fahrbahn. Dabei erschrak die Fahranfängerin und wich dem Tier aus. Der Opel geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam das Auto nach rechts von der Straße ab und blieb an einer Böschung stehen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt. Die 20-Jährige sowie ihre 55-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Opel auf rund 7.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die B311 zwischen Erbach und Donaurieden bis 0.30 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

++++1478882(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell