POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Betrunkener verunfallt

Vor den Augen der Polizei kam ein Autofahrer von der Straße ab.

Ulm (ots)

Eine Streife der Autobahnpolizei Heidenheim war am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Davor fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto. Auf Höhe der Ausfahrt Giengen geriet der vorausfahrende Pkw-Lenker plötzlich zu weit nach rechts. Er überfuhr mehrere Leitpfosten, einen Fahrbahnteiler, ein Schild und schließlich eine Notrufsäule. Das Auto wurde dabei total beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der unverletzte Pkw-Lenker offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von über 20.000 Euro.

