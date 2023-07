Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Haus brennt nieder

Ein unbewohntes Haus wurde ein Raub der Flammen. Es entstand hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Nach ersten Schätzungen entstand bei einem Wohnhausbrand am Dienstag gegen 2.50 Uhr ein Schaden von ca. 500.000 Euro. Als die Feuerwehr am Brandort im Hohweiher eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Das unbewohnte Haus brannte trotz aller Bemühungen der Feuerwehr ab. In der Nähe stehende Gebäude wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf die Brandursache gibt es noch nicht. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++++++++++1488174

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell