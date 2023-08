Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Auffahrunfall nach Wildwechsel

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 29.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 617 bei Bettingen. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.55 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Citroen-Fahrer die Landesstraße. Als ein Dachs die Fahrbahn querte bremste der Mann ab. Dies erkannte der dahinterfahrende 27-jährige Seat-Fahrer und hielt ebenfalls an. Der 32-Jährige im dritte Fahrzeug bemerkte die abbremsenden Autos zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den Citroen aufgeschoben. Ein Mitfahrer im Citroen und der Beifahrer sowie ein Mitfahrer im Seat wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Külsheim: Sperrfläche ignoriert und Unfall verursacht

Erst missachtete ein 64-Jähriger eine Sperrfläche bei Külsheim und verursachte daraufhin einen Verkehrsunfall. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, war der Mann mit seinem Peugeot zwischen Steinfurt und Steinbach unterwegs. Als er nach links auf einen Parkplatz einbog, überfuhr er zuerst eine Sperrfläche und übersah dann den entgegenkommenden VW eines 36-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Unfall wurden der VW-Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

