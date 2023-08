Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Taubertal-Festival: 30 Personen berauscht und sieben ohne Fahrerlaubnis bei der Abreise festgestellt

Bei Verkehrskontrollen nach dem Taubertal-Festival wurden 30 berauschte Personen hinter dem Steuer von Kraftfahrzeugen festgestellt. Am Montag kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn die abreisenden Festivalbesucher im Bereich Creglingen-Reutsachsen. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Fahrzeuge kontrolliert und knapp 2.000 Personen überprüft. Hierbei wurden 30 durch Alkohol oder Drogen berauschte Fahrer/innen festgestellt. Sieben Personen waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurden bei 41 Personen Drogen und bei zwei Personen Gegenstände, die nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit darstellen, aufgefunden. Zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden, konnten ebenfalls bei den Verkehrskontrollen angetroffen werden. Des Weiteren entdeckten die Beamten an fünf Fahrzeugen so gravierende Mängel, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. An 15 Fahrzeugführende wurde ein Mängelbericht aufgrund des technisch mangelhaften Zustandes ausgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell