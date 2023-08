Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hohen Sachschaden und eine erhebliche Gefahr verursachten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag auf dem Spielplatz an der Odenwaldhalle in Mudau. Dort wurde eine mehrere Quadratmeter große Infotafel aus Sicherheitsglas zerstört und die Scherben wurden auf dem gesamten Gelände, unter anderem auch im Sandkasten, verteilt. Dadurch entstand nicht nur Sachschaden an der Scheibe in Höhe von mehreren hundert Euro, sondern auch Kosten für die aufwendige Reinigung des Areals. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

