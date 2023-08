Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Schwerverletzte Motorradfahrerin - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 10.08.2023, wurde eine 19-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5578441. Nun sucht das Polizeirevier Öhringen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Wie sich ein Unfall am Montagnachmittag in Öhringen ereignete, ist bisher unklar. Daher sucht das Polizeirevier Künzelsau Zeugen. Die 69-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war gegen 12.45 Uhr auf der Konsul-Uebele-Straße von einer Bankfiliale kommend in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung soll sie sich links eingeordnet haben, um in Richtung Rathaus abzubiegen. Sie wartete wohl an der roten Ampel. Ab dann unterscheiden sich die Beschreibungen des Unfallhergangs. Laut der Renault-Fahrerin soll ein 62-jähriger mit seinem BMW x3 von hinten aufgefahren sein. Beide verständigten sich, dass kein Schaden entstand sei und fuhren weiter. Später bemerkte die Frau doch einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an ihrem Kofferraum. Der BMW-Lenker gibt an, dass der Twingo rückwärts gerollt sei und es so zum Schaden kam. Daher sucht das Polizeirevier Künzelsau Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Auf Pkw aufgefahren - Motorradfahrer verletzt

Ein Verletzter und rund 18.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Öhringen. Ein 70-Jähriger befuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Seat den Pfaffenmühlweg in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Als ein vor ihm fahrender Pkw abbremste, musste der 70-Jährige ebenfalls stark bremsen. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 36-Jähriger mit seinem Motorrad wohl zu spät und kollidierte mit dem Seat. Bei dem Sturz verletzte sich der Zweiradlenker, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

