Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: 546/2022 Aktuell Vollsperrung der BAB 7, in Fahrtrichtung Süden, zwischen den AS Northeim Nord und Northeim West

Göttingen (ots)

Aufgrund einer großflächigen Fahrbahnverunreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe muss die BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Northeim West aktuell voll gesperrt werden. Eine Ableitung wird an der AS Northeim Nord eingerichtet. Es wird darum gebeten den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen.

