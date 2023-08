Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten-Rinderfeld: Ford verursacht Unfall mit Verletzten und flüchtet

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem am Sonntagnachmittag in Bad Mergentheim zwei Personen verletzt wurden. Der 61-jährige Fahrer einer Honda war gegen 17 Uhr gemeinsam mit seiner 57-jährigen Mitfahrerin auf der Würzburger Straße unterwegs. Die beiden wollten an der Kreuzung mit der Wachbacher Straße der abknickenden Vorfahrtstraße folgen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Unbekannter vermutlich mit einem silberfarbenen Ford die Wachbacher Straße von der Straße "Mittlerer Graben" kommend geradeaus. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Motorrads und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hierdurch musste der Honda-Fahrer stark abbremsen und kam mit seiner Sozia zu Fall, wodurch beide leicht verletzt wurden. Der Ford-Lenker beschleunigte im Kreuzungsbereich und fuhr dann in Richtung Ortsausgang davon. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Bei dem geflüchteten Pkw soll es sich um einen silbernen Kleinwagen, vermutlich um eine Ford Fiesta oder Fusion handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

