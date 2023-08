Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall in Wertheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen Freitag um 18 Uhr und Montag um 14 Uhr stand der Pkw in der Wilhelm-Blos-Straße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW T-Roc. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Creglingen-Archshofen: Motorradunfall

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 2551 bei Creglingen. Am Sonntag gegen 17.30 Uhr überholte ein 61-Jähriger mit seiner Kawasaki einen 83-Jährigen mit seinem Opel. Nach dem Überholvorgang verlor der Krad-Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam alleinbeteiligt zu Fall. Das Motorrad und der Fahrer schlidderten mehrere Meter über die Straße. Der Mann kam schwerverletzt zum Liegen. Der Opel kollidierte in der Folge des Sturzes mit der auf der Fahrbahn liegenden Kawasaki. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

