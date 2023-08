Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Holzstamm beschädigt

Unbekannte machten sich am Wochenende an einem Holzstamm, der als Sitzbank dient zu schaffen. Der Stamm steht vor dem Hallenbad in Seckach und wurde durch Unbekannte in der Nacht auf Sonntag beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell