POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rund 650 Euro Sachschaden entstand durch Vandalismus am Schloss eines Tores an der Georg-Wagner-Schule in Künzelsau. Unbekannte hatten dieses in der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, beschädigt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 07940 9400 beim Polizeirevier in Künzelsau melden.

Krautheim: Handfeste Auseinandersetzung

Übermäßiger Alkoholkonsum war wohl mit ein Grund, warum sich zwei junge Männer am Montag, kurz nach 0 Uhr auf dem Altkrautheimer Straßenfest prügelten. Zeugen hatten wegen der Auseinandersetzung die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und stellten dabei fest, dass die beiden 20 und 24 Jahre alten Kontrahenten 1,7 beziehungsweise 2,4 Promille Alkohol intus hatten. Die beiden jeweils leicht Verletzten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der jüngere Mann muss zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen, da bei ihm Marihuana aufgefunden wurde

Kupferzell: Zeuge verhindert Schlimmeres

Ein aufmerksamer Zeuge sorgte am Sonntagmorgen in der Straße "Im Wiesengrund" in Kupferzell dafür, dass ein Gebäudebrand rasch entdeckt und gelöscht werden konnte. Unmittelbar nachdem der Mann gegen 10.20 Uhr das Feuer in der Garage erkannt hatte, verständigte er zuerst die Feuerwehr, dann den Eigentümer des Gebäudes und begann daraufhin mit der Brandbekämpfung. Dadurch gelang es, den Brand rasch zu löschen, so dass lediglich ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache des Feuers war möglicherweise ein technischer Defekt.

Bretzfeld: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Gleich zwei Anzeigen sieht ein 38 Jahre alter Mann entgegen, nachdem er am Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, im Reeßweg in Bretzfeld mit einem E-Scooter gefahren ist. Beamte des Polizeireviers Öhringen kontrollierten den Mann und stellten dabei fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass der Elektroroller nicht versichert ist.

