Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Oedheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Oedheim ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag gegen 10.30 und Samstag gegen 11 Uhr Zutritt zu dem Gebäude in der Degerforser Straße, während der Abwesenheit der Bewohner. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht durch VW Multivan - Wichtiger Zeuge gesucht

Das Polizeirevier Heilbronn sucht einen Mann, der am Freitagnachmittag Zeuge einer Verkehrsunfallflucht auf einem Baumarktparkplatz in der Heilbronner Etzelstraße wurde und sich das Kennzeichen des Verursachers notierte. Der Besitzer eines VW Tiguan parkte diesen zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes und ging einkaufen. Als er wenig später zurückkam, wurde er von einem Mann angesprochen, der beobachtet hatte, wie ein VW Multivan mit HN-Kennzeichen den geparkten Tigaun am Heck beschädigte. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Nach Übergabe des Kennzeichens verließ der Zeuge den Parkplatz. Dieser wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Möckmühl: Fahrradfahrerin auf Motorhaube aufgeladen

Leichte Verletzungen erlitt eine 51-jährige Fahrradfahrerin am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Möckmühl. Die Frau befuhr gegen 12.30 Uhr die Landesstraße 1047 von der Anschlussstelle Möckmühl kommend in Richtung des Kreisverkehrs bei den Landesstraßen 1047 und 1095. Als sich die Frau mit ihrem Rennrad bereits im Kreisverkehr befand, fuhr eine 75-Jährige mit ihrem 1er BMW von Möckmühl kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie vermutlich die Zweiradlenkerin und kollidierte mit ihrem Pkw mit ihr. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Sie wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Bad Wimpfen: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

Zwei Verletzte und rund 130.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Bad Wimpfen. Der 27-jährige Fahrer eines Ford Mustang war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 2040 von Bad Wimpfen in Richtung Heilbronn-Biberach unterwegs. Nachdem er ein anderes Fahrzeug überholt hatte, kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken, übersteuerte der Pkw, wodurch der Fahrer die Kontrolle über seinen Mustang verlor und nach links auf die Gegenfahrspur gelangte. Dort kollidierte der Pkw seitlich mit einem entgegenkommenden Porsche 911 eines 53-Jährigen. Hierdurch kamen beide Pkws von der Fahrbahn ab und der Mustang kam erst nach 90 Metern zum Stehen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Nachdem bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch durch die Polizisten wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde.

Neckarsulm: Brandalarmknopf unberechtigt betätigt

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Freitagnachmittag den Brandalarmknopf in der Tiefgarage der Mediathek in Neckarsulm betätigte. Die Feuerwehr rückte nach Auslösung des Alarms mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften in die Urbanstraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass kein Brand oder eine Notsituation vorlag. Daher werden Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Güglingen-Frauenzimmern: Brand an Produktionsmaschine

Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand am Freitagabend bei einem Brand in einer Firma in Güglingen-Frauenzimmern. Das Feuer wurde gegen 18.45 Uhr an einer Maschine in einem Gebäude in der Langwiesenstraße bemerkt und daraufhin der Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Pfaffenhofen: Betrunkener randaliert in Gaststätte und leistet Widerstand

Bei einem Einsatz in der Nacht auf Samstag in Pfaffenhofen randalierte ein 36-Jähriger und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Der Mann befand sich gegen 0.45 Uhr in einer Gaststätte in der Maulbronner Straße, wo er zunächst die Wirtin körperlich anging. Diese schaffte es den Mann vor die Tür zu bringen. Dort schlug er zunächst die Scheibe der Eingangstür und ein Fenster mit der Faust ein und verletzte sich dabei an der Hand. Danach stieg er in einen Pkw und fuhr in Richtung Maulbronner Straße. Dort konnte er von einem Zeugen angehalten werden, der ihm die Schlüssel wegnahm, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Als die Polizei eintraf, konnte der 36-Jährige wieder vor der Gaststätte angetroffen werden und versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten. Daher wurde er vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Randalierers konnte Amphetamin aufgefunden und außerdem starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen Alkoholtest verweigerte er, weshalb er zur Blutentnahme gebracht werden sollte. Hierbei verhielt er sich weiter aggressiv, griff die Beamten an und beleidigte diese. Er musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbringen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Mädchengruppe randaliert und verletzt zwei Frauen

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr mehrere Personen die an einer Bushaltestelle in Heilbronn-Sontheim randalieren würden. An der Bushaltestelle im Bereich Wertwiesen konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Eine Fahndung nach den möglichen Tätern verlief negativ. Später wurde bekannt, dass ein Fahrzeug, das in dem Bereich geparkt war beschädigt wurde. Der Pkw wurde auf der Beifahrerseite komplett mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Eine Stunde später sollen fünf bis sechs weibliche Personen zwei Frauen im Bereich des Sontheimer Landwegs verletzt haben. Die Frauen im Alter von 20 Jahren waren gegen 0.45 Uhr zu Fuß in Richtung Kolpingstraße unterwegs, als sie von der Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Frauen durch die Gruppe angegangen und hierbei verletzt. Anschließend rannten die Angreiferinnen in Richtung Wertwiesenpark davon. Die Mädchen werden als 14 bis 15 Jahre alt beschreiben und sollen bis auf eine alle dunkel gekleidet gewesen sein. Eine Jugendliche trug einen hellen Cardigan. Ob ein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Taten besteht und es sich um dieselbe Gruppe handelt ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell