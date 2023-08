POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bereicht aus dem Landkreis Heilbronn (Bundesautobahn 81)

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: BAB 81 - Schwerer Verkehrsunfall Kurz vor 04.00 Uhr meldeten mehrere Notrufer einen schweren Verkehrsunfall unmittelbar nach der Autobahnanschlussstelle Untergruppenbach in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Pkw soll nach links in die Mittelleitplanke gefahren und von dort über die Fahrbahn geschleudert sein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 22-jährige Lenker eines Pkw Mazda MX 5 mit LB-Zulassung, offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch das Unfallgeschehen wurde der Mazda total zerstört, das Fahrzeug ist so stark deformiert, dass es völlig unkenntlich wurde. Der junge Fahrzeuglenker erlitt schwere Kopfverletzungen, so dass nach erster ärztlicher Meinung eine Lebensgefahr bejaht werden musste. Der Mann wurde vom Rettungsdienst unverzüglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und anschließender Fahrbahnreinigung muss die Autobahn bis mindestens 08.30 Uhr gesperrt werden, die Reinigungsarbeiten dauern im Moment noch an. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg errichtete eine Ausleitung für den Verkehr in Richtung Stuttgart. Der Unfall wird von der Verkehrspolizei in Weinsberg bearbeitet, Rettungsdienst und FW waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 9 Helfern im Einsatz, davon ein Notarzt. Den Schaden an der Fahrbahn schätzt die Polizei auf ca. 12000 Euro, der Mazda ist Totalschaden in Höhe von 9000 Euro.

