POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Bettingen: Mit 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Ein betrunkener 54-Jähriger war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Pkw in Wertheim-Bettingen unterwegs. Gegen 2 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Fiat im Bereich des Autohofes in der Straße "Blättleinsäcker". Hier stellten sie fest, dass der Fahrer betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Daraufhin ging es für den 54-Jährigen in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten und mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 18 Uhr und 15.20 Uhr stand der Pkw in der Stifterstraße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Nach Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen

Rund 15.000 Euro Sachschaden verursachte ein 40-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim. Der Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes ML in Richtung Herbsthausen unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Lkw trotz Gegenverkehr. Die entgegenkommende 43-Jährige musste mit ihrem Seat Leon nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Beim Einscheren vor dem Laster verlor der 40-Jährige die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand.

