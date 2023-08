Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: LKW umgekippt - zwei Verletzte und hoher Sachschaden Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 1025 bei Schöntal am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem LKW von der Kreuzung Westernhausen kommend in Richtung Winzenhofen. Kurz nach der Kreuzung geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen. Der Mann versuchte durch Gegenlenken seinen LKW wieder auf die Fahrbahn zu manövrieren. Hierbei verlor er die Kontrolle über Fahrzeug und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Hierbei touchierte das Heck einen entgegenkommenden Kia eines 26-Jährigen. Durch den Aufprall schleuderte der KIA über die Gegenfahrbahn und kam im Wiesenbereich zum Stehen. Der LKW kippte in der Folge nach rechts um. Bei dem Unfall wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt und eine geringe Menge Diesel sickerte in die Erde. Der restliche Inhalt des Tanks wurde durch die Feuerwehr abgepumpt, weshalb eine Verunreinigung des Grundwassers vermieden werden konnte. Beide Fahrzeugführer mussten nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten wurde die Kreuzung bei Westernhausen, sowie die Ortsdurchfahrt Winzenhofen bis 19.50 Uhr gesperrt.

Öhringen: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt. Schwere Verletzungen zog sich eine Motorradfahrerin beim einem Unfall am Donnerstagabend in Öhringen zu. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem LKW die Westallee und wollte nach rechts in die Leimengrube abbiegen. Hierfür scherte er mit seinem Fahrzeug leicht nach links aus. Diesen Umstand deutete eine hinter ihm fahrende 19-Jährige Motorradfahrerin vermutlich falsch und wollte rechts an dem LKW vorbeifahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die junge Frau stürzte von ihrer Maschine. Bei dem Sturz zog verletzte sie sich schwer, weshalb sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An ihrer Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Westallee zeitweise voll gesperrt werden.

Neuenstein: Polizei sucht Audi-Fahrer nach Straßenverkehrsgefährdung Die Polizei Öhringen sucht Zeugen, nachdem ein Audi-Fahrer am Donnerstagnachmittag bei Neuenstein mehrere Verkehrsteilnehmer durch rücksichtsloses Überholen gefährdete. Gegen 13.40 Uhr überholte die Person am Steuer eines dunkelblauen Audis mit Künzelsauer Kennzeichen auf der Landesstraße 1036, zwischen Grünbühl und Neuenstein, im Kurvenbereich mehrere Fahrzeuge. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Mitarbeiter der Polizei Öhringen mit einem Streifenwagen die L 1036 in entgegengesetzter Richtung. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, musste der 52-Jährige ein Ausweichmanöver einleiten und den Streifenwagen bis zum Stillstand abbremsen. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Audi und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Wer wurde durch die rücksichtslose Fahrweise geschädigt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

A6/Waldenburg: Sattelzug in Brand geraten

Am frühen Freitagmorgen geriet ein Sattelzug auf der Autobahn 6 bei Waldenburg in Brand. Der Fahrer des Sattelzugs war gegen 5.30 Uhr von Nürnberg in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein bemerkte er, dass einer der Reifen des Aufliegers Feuer gefangen hatte. Es gelang ihm sein Fahrzeug in eine Nothaltebucht zu lenken und die Zugmaschine abzukoppeln. Eigene Löschversuche misslangen, so dass das Feuer auch auf die Ladung übergriff. Diese bestand aus Metallteilen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen im Anschluss löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren der Autobahn zeitweise gesperrt werden.

