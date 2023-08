Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Geisterfahrerin unterwegs - Zeugen gesucht

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem eine bisher Unbekannte am Donnerstagmorgen mit ihrem VW die Bundesstraße 37 gegen die Fahrtrichtung befuhr. Gegen 8.20 Uhr soll die Frau von Diedesheim kommend in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen sein. Am Mosbacher Kreuz fuhr die Gesuchte zunächst auf den Zubringer in Richtung Aglasterhausen auf. Anstatt jedoch weiter in Richtung Aglasterhausen zu fahren, bog sie nach links, entgegen der Fahrtrichtung, auf die Bundesstraße 27 in Richtung Mosbach ab. Hier kam ihr ein Taxi entgegen, dessen Fahrer nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Die VW-Fahrerin fuhr daraufhin, erneut entgegen der Fahrtrichtung, von der B27 auf die B37 in Richtung Heilbronn. Wer wurde durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet oder kann Angaben zu der Fahrerin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Fahrradfahrer nach Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines roten PKWs mit ukrainischem Kennzeichen am Mittwochnachmittag in Mosbach einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad die Alte Neckarelzer Straße in Fahrtrichtung Neckarelz. Als er, auf Höhe der dortigen Waschanlage, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW passierte, fuhr dieser plötzlich an und der 24-Jährige wurde von dem Fahrzeug leicht berührt. Aufgrund der Berührung kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des roten PKWs soll noch kurz ausgestiegen sein und sein Kennzeichen genannt haben. Anschließend entfernte er sich allerdings von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

