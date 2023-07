Polizei Dortmund

POL-DO: Ruhestörung in einem Innenhof: Polizei nimmt 20-Jährigen nach Körperverletzung fest

Dortmund (ots)

Zwei 19 und 20 Jahre alte Brüder trugen am Sonntagmorgen (16.7.2023) in einem Innenhof eines Wohnhauses auf der Schildstraße in Dortmund-Hörde lautstark einen Streit aus. Ein 51-jähriger Nachbar bat die Männer darum, Ruhe zu bewahren und wollte den Streit schlichten - die Brüder gingen davon und kehrten kurz darauf zurück.

Vermutlich mit einer Machete verletzte der 20-Jährige den Nachbarn oberflächlich am Arm. Eine aufmerksam gewordene Zeugin verständigte schließlich die Polizei. Bei den ersten Ermittlungen konnte die Polizei die Brüder identifizieren. Zunächst sollte nur der unter Alkoholeinfluss stehende 20-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

