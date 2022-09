Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Eine Person bei Zusammenstoß zweier Fahrräder verletzt

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Dienstag kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Plaatweg in Nordenham. Zwei Fahrradfahrerinnen aus Nordenham stießen mit ihren Fahrrädern zusammen. Dabei stürzte eine 84-jährige Dame zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 10-jähriges Mädchen hatte die andere Fahrradfahrerin übersehen, als diese auf den Schulhof einbiegen wollte. Sie blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Über die Höhe der Sachschäden liegen derzeit keine Informationen vor.

