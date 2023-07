POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl an der U-Bahnhaltestelle Stadtgarten

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0687 Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebs am Donnerstagmorgen (13. Juli) in Dortmund-Mitte konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Das zuständige Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Gegen 5.40 Uhr löste der Einbruchalarm eines Gastronomiegebäudes auf der Straße "Markt" einen Einsatz der ...

