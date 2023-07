Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen rufen die Polizei: Nächtliche kriminelle "Tour" eines 16-Jährigen findet jähes Ende

Dortmund (ots)

Erst ein VW, dann ein Kia - und möglicherweise kommt noch ein Sattelzug dazu: Die nächtliche Aufbruch-Tour eines 16-Jährigen in Dortmund-Wambel fand in der Nacht zu Freitag (14. Juli) ein jähes Ende. Zu verdanken war das zwei aufmerksamen Zeugen, die ihre verdächtigen Beobachtungen an der Einmündung Auf dem Hohwart/Britischer Weg umgehend der Polizei Dortmund mitteilten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten saß der Jugendliche gerade auf dem Fahrersitz des VW, auf dem Beifahrersitz lagen ein Schraubendreher, ein Messer und ein Stabfeuerzeug. In einer mitgeführten Tasche hatte er ein Navigationsgerät - nach ersten Erkenntnissen stammt das aus dem VW. Das Fahrzeug machte darüber hinaus einen durchwühlten Eindruck.

Da die Zeugen angaben, dass der Dortmunder sich auch an dem in direkter Nähe stehenden Kia zu schaffen gemacht hatte, überprüften die Polizeibeamten auch diesen. Der Verdacht liegt nahe, dass der Tatverdächtige auch hier nach Beute suchte.

Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen - ebenso wie die Tatsache, dass später in der Nacht noch ein aufgebrochener Sattelzug in der Straße Am Gottesacker vorgefunden wurde. Auch hier wird die Polizei Dortmund aufgrund der Tatortnähe eine mögliche Täterschaft des 16-Jährigen prüfen.

Den Heranwachsenden erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

