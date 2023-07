Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Beurhausstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0684

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend (9. Juli) auf der Beurhausstraße in Dortmund. Ein Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten eigenen Angaben fuhr gegen 18.50 Uhr ein 28-jähriger Dortmunder mit seinem Auto auf der Beurhausstraße in Richtung Osten. Dort beabsichtigte er in eine Parkbucht zu fahren, welche am nördlichen Fahrbahnrand liegt. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Beurhausstraße in Richtung Westen. Auf Höhe der Parkbucht stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Eine Behandlung eines Rettungswagens lehnte er ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben dazu machen können, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Zeugen melden sich bitte unter der Tel. 0231/132-1121.

