POL-DO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Aplerbeck: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Nach einem schweren Raub auf eine Tankstelle am Vahleweg in Dortmund-Aplerbeck am heutigen Mittwoch (12. Juli) um 12:15 Uhr sucht die Polizei Dortmund mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter und bittet Zeugen, sich zu melden.

Der Täter schaute sich zunächst wie ein normaler Kunde am Getränkeregal um. Danach ging er dann zur Kasse und gab an, Zigaretten kaufen zu wollen. Kurz darauf zog er eine Schusswaffe hervor und verlangte Geld. Der Mann flüchtete mit Bargeld und mehreren Packungen Zigaretten. Die Beute verstaute er in einer nicht näher beschriebenen Tasche. Er flüchtete zu Fuß über die Marsbruchstraße in Richtung der LWL-Klinik. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Dortmund mit starken Kräften verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, schlank, kurzes Haar (fast Glatze), ca. 40 Jahre alt, tätowierte Unterarme, dunkelblaues Poloshirt, dunkle Hose.

Die Polizei Dortmund fragt nun: Wer hat vor oder nach der Tat etwas Verdächtiges beoobachtet und kann Angaben zum Täter machen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

