POL-DO: Festnahme nach Einbruch in Dortmund-Mitte - Untersuchungshaft angeordnet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0685 Am Dienstag (11. Juli) kam es in Lütgendortmund in der Volksgartenstraße zu einem Brand neben einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber. Zeugen hatten die Polizei gegen 11.30 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen waren in Höhe der Hausnummer 10 eine Plane sowie Holzbretter in Brand gesetzt worden. Ein Anwohner ...

mehr