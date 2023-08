Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Creglingen-Freudenbach: Zeugen nach Jagdwilderei gesucht

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Creglingen-Freundental nahe der Kreisstraße 2894 zu einem Fall von Jagdwilderei. Vermutlich schoss ein unbekannter Unberechtigter zwischen Freitag und Sonntag jeweils gegen 10 Uhr auf ein Reh von der Kreisstraße aus. Hierbei wurde das Tier schwer verletzt und schleppte sich noch in den Wald, wo es verendete. Der Täter flüchtete wohl ohne Beute. Der Fachbereich Gewerbe- und Umwelt beim Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Werbach: 30-Jähriger randaliert in Unterkunft

Einen Sachschaden von rund 50.000 Euro verursachte ein 30-Jähriger am Mittwochmorgen in einer Unterkunft in Werbach. Der Mann zerschlug gegen 8 Uhr sämtliche Oberlichter, Fensterscheiben und Fluchtwegschilder in seiner Wohnung in der Friedhofstraße. Zudem riss er eine Wasserleitung und mehrere Steckdosen aus der Wand. Ein Wasserschaden konnte nur durch zügiges Abdrehen des Wassers verhindert werden. Im Weiteren beschädigte er zwei Fernseher, Briefkästen und die Hauseingangstür. Beim Eintreffen der Polizei leistete er erheblichen Widerstand, weshalb er nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und einem Diensthund vorläufig festgenommen werden konnte. Beim Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

