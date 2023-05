Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jähriger bei Unfall mit Leichtkraftrad schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter hat ein 17-Jähriger Leichtkraftradfahrer am Freitagnachmittag (28. April) schwere Verletzungen davon getragen. Der junge Mann au Nümbrecht fuhr um 15.45 Uhr auf der L95 bei Nümbrecht-Hammermühle in Richtung Grötzenberg. Zeitgleich beabsichtigte ein 47-jähriger aus Köln mit seinem Opel Movano von der K28 nach links auf die L95 abzubiegen. Der 17-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Seite des Opel. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell