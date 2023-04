Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Radevormwald (ots)

Auf frischer Tat sind am Donnerstag (27. April) zwei Einbrecher ertappt worden, die dabei waren, in ein Einfamilienhaus in der Uelfe-Wuppertal-Straße einzudringen. Eine Hausbewohnerin hielt sich um 14 Uhr im Obergeschoss des Hauses auf. Plötzlich hörte sie Geräusche aus ihrem Garten und auch ihr Hund schlug laut an. Als sie ins Erdgeschoss ging, um nachzusehen, sah sie an ihrer Terrassentür zwei unbekannte Männer. Als sie merkten, dass sie erwischt wurden, ergriffen die Männer sofort die Flucht. Die Polizei stellte später frische Hebelspuren an der Terrasse sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 -1,80 Meter groß, dunkle Haare, schlank, etwa 16-20 Jahre alt, weißes T-Shirt, dunkle Hose, helle Schuhe

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell