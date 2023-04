Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firma - Auf Firmengelände randaliert

Aalen (ots)

Waldstetten: Einbruch in Firma

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht in eine Firma in der Carl-Zeiss-Straße eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Diebe drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten das gesamte Objekt. Hierbei wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. In den Räumlichkeiten wurde eine Kasse aufgebrochen und ein vorhandener Tresor aufgeflext. Entwendet wurde Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171 / 7966490 beim Polizeiposten Bettringen zu melden.

Lorch: Auf Firmengelände randaliert

Zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen wurde auf einem Firmengelände in der Maierhofstraße randaliert. An zwei Türen würde versucht mittels einem Spaten die Türklinken abzuschlagen. Zudem wurde eine Scheibe eingeworfen und eine weitere beschädigt. Ein versuchter Einbruch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

