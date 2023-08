Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Wertheim und flüchtete anschließend. Eine 37-Jährige hatte ihren Skoda gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatzgelände in der Packhofstraße abgestellt. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte einen Zettel mit einer Handynummer am Skoda hinterlassen und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Die angegebene Telefonnummer ist allerdings nicht existent. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

