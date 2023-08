Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte ein 48-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend bei Bretzfeld. Der Mann fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Kreisstraße 2379 von Dimbach in Richtung der Landesstraße 1036. Dort kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Künzelsau-Gaisbach: Ältere Frau mit weißem Kleinwagen gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Seniorin mit ihrem weißen Kleinwagen mehrere Personen im Bereich der Bundesstraße 19 gefährdete. Nach Zeugenangaben befuhr die Frau am Montag gegen 17 Uhr im Kreisverkehr Taläcker verbotswidrig die Ausfahrt von Künzelsau kommend in entgegengesetzter Richtung. Der Zeuge selbst befuhr die Ausfahrt Gaisbach Süd von Künzelsau kommend und musste in den Grünstreifen ausweichen. Ein dahinterfahrender, bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wurde durch das Fahrverhalten der Frau wohl ebenfalls erheblich gefährdet und konnte nur knapp einen Unfall verhindern. Die Seniorin wechselte anschließend nochmals die Fahrtrichtung, indem sie scharf nach rechts auf die B19 in Richtung Schwäbisch Hall einbog. Nun werden Zeugen oder weitere Geschädigte gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten der Frau machen oder Hinweise geben können. Die Frau wird als etwa 80 Jahre alt mit grauweißen, lockigen Haaren beschrieben und soll mit einem weißen Kleinwagen mit KÜN-Zulassung unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Bretzfeld: 17.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Mercedes und ein Suzuki kollidierten am frühen Dienstagmorgen bei Bretzfeld. Der 57-jährige Fahrer des Mercedes war gegen 5.30 Uhr auf der Schwabenstraße von Schwabbach in Richtung Bretzfeld unterwegs. An der Anschlussstelle Bretzfeld ordnete sich dieser auf die Linksabbiegespur ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Suzuki Vitara von Bretzfeld in Richtung Schwabbach. Dies übersah der Mercedes-Fahrer vermutlich und bog nach links ab, sodass beide Pkws kollidierten. Die Fahrer blieben unverletzt und es entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell