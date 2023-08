POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Neudenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Die Polizei sucht nach mehreren Sachbeschädigungen in der letzten Woche in Neudenau Zeugen. Zwischen Dienstag und Freitag bohrte eine bisher unbekannte Person mehrere Löcher in die Sitzflächen von insgesamt vier Holzbänken entlang des Radwegs zwischen Neudenau und Herbolzheim. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Brand in Abrissgebäude - Zeugen gesucht

Am Dienstag kam es in Heilbronn-Böckingen zu einem Gebäudebrand. Das Feuer in dem Abrisshaus in der Straße "Viehweide" wurde gegen 16.50 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Warum es zu dem Brand kam ist bisher noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

