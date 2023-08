Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2023

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Mann nach Angriff auf Polizeibeamten in Untersuchungshaft

Ein Mann wurde am Dienstag, dem 8. August, in Schwaigern vorläufig festgenommen, nachdem er einen Polizeibeamten angegriffen hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5576285) .

Der 28-jährige Eritreer befand sich gegen 12 Uhr zunächst im Bereich einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße und begab sich anschließend mit dem Messer in der Hand in Richtung Bahnhof. Nach dem Eintreffen mehrerer Streifen wurde er aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der Tatverdächtige nicht nach, sodass die Beamten Pfefferspray gegen den Mann einsetzten. Daraufhin warf der polizeibekannte 28-Jährige das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 15 bis 20 Zentimetern in Richtung eines Polizeibeamten, den er jedoch verfehlte. In der weiteren Folge konnte der Mann vorläufig festgenommen und zur Behandlung seiner leichten Verletzungen durch den Pfeffersprayeinsatz im Krankenhaus behandelt werden. Anschließend wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Am Folgetag seiner Festnahme folgte die Vorführung des Mannes vor einen Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn. Der durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell