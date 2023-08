Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Weinsberg/Stadtgebiet Heilbronn: Verkehrskontrollen auf der Autobahn und im Stadtgebiet

Am Dienstag führten Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg Kontrollen auf der Autobahn 6 und im Stadtgebiet Heilbronn durch. Gegen 08.45 Uhr kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung, auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg einen Geschirr- und Porzellanwarenhändler auf der Fahrt von Frankreich nach Polen mit seinem Lkw. Die Auswertung der digitalen Daten der eingelegten Fahrerkarte und des Fahrtenschreibers ergab eine Vielzahl von Verstößen gegen die Vorschriften über die Lenkzeitunterbrechungen, Tageslenkzeit, Tagesruhezeiten und Wochenruhezeiten. Auch zum Kontrollzeitpunkt war bereits die Tagesruhezeit unterschritten und der Fahrer offensichtlich übermüdet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Tagesruhezeit auferlegt. Zudem befand sich die Ladung (Geschirr / Porzellan) ungesichert auf der Ladefläche. Eine Sicherung erfolgte vor Ort nach Aufforderung.

Gegen 11:00 Uhr wurde ein Transport von drei Pkw auf einem Lkw mit Anhänger von Polen nach Frankreich ebenfalls auf der BAB 6 angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein gewerblicher Transport durchgeführt wurde, ohne dass eine Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten möglich war, da im Lkw kein Fahrtenschreiber verbaut war. Ein entsprechender Fahrtenschreiber ist jedoch bei dieser Fahrzeugkombination im gewerblichen Güterverkehr vorgeschrieben, um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten zu gewährleisten und somit zur Verkehrssicherheit beizutragen. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt und hierzu der Anhänger des Transports auf dem Gelände der Verkehrspolizei Weinsberg abgestellt. Als ein anderer Fahrer im Anschluss den Anhänger abholen wollte, wurde durch die diensthabenden Beamten festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde wiederum untersagt und mehrere Anzeigen gegen den Unternehmer sowie den Fahrer gefertigt.

Am Wochenende führten die Kontrollbeamten des Verkehrsdienstes Weinsberg in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Einsatz eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt Fahrzeugveränderungen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Im Rahmen der Konzeption wurden Fahrzeuge selektiert und im Anschluss an einer zentralen Örtlichkeit kontrolliert. Hierbei wurden drei Fahrzeuge mit erheblichen Veränderungen festgestellt. Hierbei handelte es sich unter anderem um folierte Beleuchtungseinrichtungen, veränderte Auspuffanlagen sowie angebaute Fahrzeugteile, sog. Bodykits ohne Zulassung. Ein Fahrzeug wurde beim TÜV vorgeführt. Alle drei Fahrzeugführer müssen mit entsprechenden Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis mit wesentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit rechnen.

Heilbronn: Mit über 2,4 Promille auf Verkehrsinsel gefahren und abgehauen

Mit über 2,4 Promille verursachte ein 28-Jähriger am Mittwochabend einen Unfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Saarlandstraße in Richtung Frankenbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Straße "Am Gesundbrunnen" fuhr er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, über eine Verkehrsinsel. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug stark beschädigt und verlor Betriebsstoffe. Trotzdem setzte der 28-Jährige seine Fahrt fort. Die alarmierten Polizisten konnten der Flüssigkeitsspur bis zur Anschrift des VW-Fahrers folgen. Dort stand der beschädigte Golf in der Hofeinfahrt. Der Fahrer konnte ebenfalls angetroffen werden. Da er Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schwaigern: Polizei sucht Kombi-Fahrerin nach Unfallflucht

Durch ein gewagtes Überholmanöver verursachte eine bisher unbekannte Fahrerin eines Kombis am Mittwochnachmittag einen Unfall bei Schwaigern und flüchtete anschließend. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 2160 von Leingarten in Richtung Schwaigern unterwegs, als sie trotz unklarer Verkehrslage, einen LKW überholte. Da ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, musste die Frau ihren Überholvorgang abbrechen und wich vor einem entgegenkommenden PKW nach links in eine Parkbucht aus. Der erste Entgegenkommende sowie der dahinterfahrende Fahrzeugführer konnten rechtzeitig abbremsen. Eine wiederum dahinterfahrende 63-Jährige musste mit ihrem Peugeot eine Gefahrenbremsung durchführen und ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dies gelang einem 62-Jährigen nicht und er fuhr mit seinem Dacia auf den haltenden Peugeot auf. Die Fahrerin des Kombis wurde nach den Geschehnissen von der 63-Jährigen auf den Unfall aufmerksam gemacht, setzte ihre Fahrt allerdings trotzdem fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens sowie die Fahrzeugführer der ersten beiden Fahrzeuge, die der Unbekannten entgegenkamen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Neudenau: Einbrecher in Gartensiedlung unterwegs - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche war ein Einbrecher in einer Gartensiedlung in Neudenau unterwegs. Zwischen Donnerstag, den 3. August, und Dienstag, den 8. August, hebelte die Person die Türen von zwei Gartenhäusern, einem Bauwagen und einem Wohnwagen in der Gartensiedlung hinter dem Neudenauer Friedhof auf. Außerdem verschaffte er oder sie sich unberechtigt Zutritt zu einem Holzverschlag. Der Täter oder die Täterin entwendete diverses Werkzeug, eine Solarlampe und eine Kaffeemaschine. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06298 92000 an den Polizeiposten Möckmühl.

