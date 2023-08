POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2023 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2023

Heilbronn (ots)

Oedheim: PKW unberechtigt in Gebrauch genommen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Oedheim. Zwischen 23 Uhr am Mittwochabend und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, öffnete die Person zunächst einen unverschlossenen PKW, welcher unter einem Carport in der Straße "Hofäcker" abgestellt war. Anschließend startete der oder die Unbekannte das Fahrzeug mit dem sich im Auto befindenden Schlüssel und fuhr rückwärts gegen einen Holzpfosten. Im weiteren Verlauf wurde der Vorwärtsgang eingelegt und der PKW gegen ein weiteres im Hof geparktes Auto gelenkt, bevor der Täter oder die Täterin mit dem Fahrzeug flüchtete. Die Flucht endete allerdings wenig später in einem Acker, nachdem die unbekannte Person von einem Feldweg abgekommen und das Auto stecken geblieben war, weshalb der oder die Unbekannte die Flucht vermutlich zu Fuß fortsetzte. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zur unbekannten Person machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 980325 entgegen.

Heilbronn: Betrunken auf E-Roller unterwegs

Mit über 1,7 Promille im Blut war ein 54-Jähriger am Dienstagabend auf seinem E-Scooter in Heilbronn unterwegs. Gegen 20.30 Uhr wurde der Mann in der Urbanstraße einer Kontrolle unterzogen, da er ohne Versicherungskennzeichen am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Rollerfahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten. Hier wurde ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Am Folgetag, gegen 15 Uhr, erschien der 54-Jährige auf dem Polizeirevier Heilbronn um sein Gefährt abzuholen. Da die Beamten allerdings erneut Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahmen, wurde vor der Übergabe des Zweirads ein weiterer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieses Mal erreichte der Wert über 1,4 Promille. Daher wurde der E-Scooter weiter einbehalten und dem 54-Jährigen mitgeteilt, dass er am nächsten Tag nüchtern und mit gültigem Versicherungskennzeichen erneut vorstellig werden kann um seinen Roller abzuholen.

