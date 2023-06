Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Parfümerie- Täter flüchten mit Pkw

Gevelsberg (ots)

Am 13.06.2023, gegen 02:50 Uhr, meldete ein Zeuge auf der Leitstelle der Polizei einen Einbruch in eine Parfümerie in der Mittelstraße. Die eingesetzten Polizisten begaben sich umgehend zum Einsatzort, konnten aber keine Täter mehr antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen mehrere Täter die Glasscheibe der Haupteingangstür ein und gelangten so in das Geschäft. Dort durchwühlten sie die Regale und diverse Kartons. Im Anschluss flüchteten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die tatsächliche Beute und die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-1234 melden.

