Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Keller in der Blankensteiner Straße- Fahrrad und Elektrogerät gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 08.06.2023 um 22.00 Uhr und Samstag, den 10.06.2023 um 17.20 Uhr, gelangten derzeit unbekannte Täter durch Aufbrechen von Schlössern in Kellerräume eines Mehrfamilienhäuser in der Blankensteiner Straße. Dabei wurden u.a. ein Fahrrad und ein Elektrogerät gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-1234 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell