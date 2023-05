Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Photovoltaikmodule gestohlen

Erfurt (ots)

Über das Pfingstwochenende hatten es Diebe auf eine Photovoltaikanlage in Erfurt abgesehen. Am Dienstagnachmittag stellten Mitarbeiter das Fehlen von Photovoltaikmodule von einem Schulgelände in der Mittelhäuser Straße fest. Diese waren auf dem Dach eines "grünen Klassenzimmers" angebracht. Ohne etwas zu stehlen, waren die Diebe außerdem in einen der als Klassenzimmer genutzten Container eingebrochen. Der Wert der Beute und die Höhe des verursachten Sachschadens sind bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell