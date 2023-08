Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2023

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Neckarzimmern: Motorradfahrer entzieht sich der Kontrolle und kommt von der Fahrbahn ab

In der Nacht zum Samstag entzog sich ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle. Die Beamten wollten den Mann gegen 01.15 Uhr in der Neckarelzer Straße in Mosbach kontrollieren, da er mit seinem Zweirad auf einem Gehweg fuhr. Der 32-jährige Suzuki-Lenker entzog sich allerdings der Kontrolle und fuhr in Richtung B 27 mit hoher Geschwindigkeit davon. Im zweispurigen Bereich der B 27 in Mosbach wechselte der Fahrer zeitweise auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei einen entgegenkommenden Rettungswagen. Mit bis zu 200 km/h schnell führte die Fahrt auf der Bundesstraße in Richtung Offenau weiter. Im Bereich der Abzweigung Neckarzimmern kam der Kraftradlenker aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Zweirad überschlug sich und blieb schließlich am Fahrbahnrand liegen. Der 32-jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch erstversorgt. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Ob er zum Zeitpunkt des Tatgeschehens verkehrstüchtig war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Sachbearbeitung zum Unfallgeschehen aufgenommen.

