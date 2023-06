Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerinnen verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden bei Verkehrsunfällen am Mittwoch zwei Radfahrerinnen leicht verletzt. Am Vormittag war in der Gustav-Adolf-Straße eine 70-Jährige mit ihrem Rad auf ein Auto aufgefahren, als dieses beim Abbiegen in die Bonifaciusstraße anhalten musste. Die Seniorin zog sich hierbei Verletzungen am Knie zu. Am Nachmittag war eine 33-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Biereyestraße entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der von der Stolzestraße in Richtung Binderslebener Landstraße abbiegen wollte, übersah die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

