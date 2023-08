POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mudau: Deutlich zu schnell unterwegs

Mit mehr als 160 km/h war eine VW-Lenkerin am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr auf der Landesstraße zwischen Scheidental und Wagenschwend unterwegs. Beamte des Polizeireviers Buchen führten dort Geschwindigkeitsmessungen durch und hielten die Frau an. Die 23-Jährige sieht nun einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und zwei Monaten Fahrverbot entgegen.

Mosbach: Fahrzeug "alarmiert" Polizei- und Rettungsdienst

An einer Böschung der Landstraße 527 bei Reichenbuch endete am Sonntag kurz nach 0 Uhr die Fahrt eines 41-jährigen BMW-Lenkers. Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Rettungsdienst und Polizei wurden auf den Unfall aufmerksam, da das Fahrzeug einen automatischen Notruf absetzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mosbach Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein gleich abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige sowie einem Fahrverbot rechnen.

Neckargerach: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Eine größere Verkehrskontrolle führten Beamte des Polizeireviers Mosbach sowie der Verkehrsdienstaußenstelle Mosbach am Freitagnachmittag zwischen 13 und 19 Uhr bei Neckargerach durch. Dabei wurden mehr als 50 Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Drei Personen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, da sie zuvor Betäubungsmittel zu sich genommen hatten. Die Betroffenen müssen mit Anzeigen gegen das Straßenverkehrsgesetz rechnen. Auf vier Personen kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu, da sie jeweils Cannabis bei sich hatten.

Fahrenbach: Hoher Schaden nach Diebstahl

Hohen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten bislang Unbekannte in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, bei einem Diebstahl in einem Metallveredelungsbetrieb im Industriegebiet Rödern in Fahrenbach. Die Personen entwendeten auf unbekannte Art und Weise mehr als eine Tonne Nickel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder den Einbruch beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach melden.

