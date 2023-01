Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bier getrunken

Autofahrer kommt von Straße ab

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Füchtenfeld; Unfallzeit: 11.01.2023, 18.05 Uhr;

Bei einer Unfallaufnahme in Gronau stieg Polizisten am Mittwochabend Alkoholgeruch in die Nase. Ein 54 Jahre alter Gronauer gab an, Bier vor der Fahrt getrunken zu haben. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,7 Promille schließen ließ. So folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Straße Füchtefeld, als der Gronauer gegen 18.05 Uhr aus Richtung Nienborger Straße kommend in Richtung der Straße Am Buddenbrook unterwegs war. Der Autofahrer war nach links von der Straße abgekommen und hatte dabei einen Zaun sowie einen Lkw beschädigt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell