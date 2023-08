Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Auseinandersetzung auf BUGA-Gelände

Mehrere Zeugen teilten dem Polizeipräsidium Heilbronn am Samstagabend eine Schlägerei auf dem BUGA-Gelände in Heilbronn mit. Die Anrufer meldeten gegen 21.45 Uhr acht bis zehn Personen im Bereich der Paula-Fuchs-Allee bei der dortigen Jugendherberge. Als die Polizei vor Ort kam, konnte etwa 30 Personen angetroffen werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich zwei Gruppen an der Örtlichkeit getroffen haben und es zu einer Auseinandersetzung kam. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Zaberfeld: Werbefahnen und Pkw beschädigt

Ein Unbekannter zerschnitt in der Nacht auf Samstag drei Werbefahnen in Zaberfeld. Der Täter machte sich zwischen 22 Uhr am Freitag und 7 Uhr am nachfolgenden Morgen an den Fahnen in der Straße "Schindelberg" vermutlich mit einem Messer zu schaffen und zerkratzte damit außerdem zwei geparkte Pkw. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6507 entgegen.

